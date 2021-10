Fourgonnette sur l'abribus : le suspect convoqué devant le tribunal de Brest

"Fin du mystère." Dans un post Facebook, la gendarmerie du Finistère lève le voile sur les suites de l'affaire dite de la fourgonnette : cet utilitaire retrouvé sur le toit d'un abribus à Plounéventer. "Contrairement à nos hypothèses de départ, ce n'est pas un coup de notre lanceur de menhir", écrivent les gendarmes. Il s'agit en fait, d'un litige commercial précisent-ils.

Mise en danger de la vie d'autrui

Une enquête est toujours ouverte, et le suspect, qui a été entendu par les enquêteurs, est convoqué devant le tribunal de Brest pour mise en danger de la vie d'autrui. Il risque un an de prison et 15 000 euros d'amende.