Foxy a disparu : un appel à témoins pour retrouver la mascotte d'un club d'athlé du Mans

La mascotte Foxy aux côtés de Mohammed Serbouti, parrain du club Inaya Athlétisme et surnommé "le renard"

Au Mans, le club Inaya Athlétisme lance l'appel sur les réseaux sociaux pour retrouver le costume de sa mascotte Foxy, volée en pleine rue ce samedi 23 octobre. Le post, intitulé "Wanted", est tourné sur le ton de l'humour, mais l'affaire ne fait pas vraiment rire Vincianne Cussot, triple championne de France de cross et vice-présidente du club. "C'est un investissement financier pour nous", explique-t-elle, "et c'est surtout un investissement humain, chaque semaine il y a un athlète ou un parent qui porte le costume de Foxy, c'est très important pour créer du lien et les enfants l'adorent".

Un renard qui fait partie du club

Le costume a été volé dans le quartier du Pâtis Saint Lazare, au Mans, alors que l'entraîneur venait de le sortir de sa voiture et déchargeait le matériel. "La mascotte du club Inaya Athlétisme a été vue pour la dernière fois devant le 84 rue Compain Laurent", précise l'annonce, "toute personne susceptible de l'avoir rencontrée serait bien aimable de la persuader de rejoindre son domicile car elle est très attendue par les enfants du club qui sont tristes de son évasion".

Outre son activité sportive, le club a pour vocation de récolter des fonds pour l'association "Lames de joie", qui permet aux enfants amputés de pouvoir courir en leur prêtant gratuitement des lames carbone. Pendant les vacances de la Toussaint, Inaya Athlétisme prévoyait justement de floquer Foxy avec les logos de ses sponsors pour faire connaître son action. "Au pire, si les personnes qui l'ont prise peuvent s'amuser avec jusqu'à Halloween et nous la rendre après, on s'en accommodera", assure Vincianne Cussot. "Mais on aimerait vraiment la récupérer".

Si le voleur est pris de remords, il lui suffit de déposer Foxy là où il l'a prise, rue Compain Laurent, en toute discrétion.