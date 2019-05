Français disparus au Bénin : "Je les ai rencontrés à leur hôtel la veille de leur safari"

Depuis le 1er mai, deux Français ont disparu au Bénin alors qu'ils faisaient un safari avec un guide dans le parc de la Pendjari. Philippe Lebault, un Normand de Bernay, qui passe six mois par an au Bénin, a échangé avec les deux hommes dans un hôtel de Natitingou la veille de leur départ.

C'est en voyant le portrait des deux touristes français porté disparus depuis le 1er mai 2019, dans un reportage de France 2, que ce Normand originaire de Bernay les a reconnus. Ils étaient descendus dans le même établissement que lui, l'hôtel Totora, à Natitingou, avant de passer deux jours dans le parc de la Pendjari, où le corps de leur guide a été retrouvé samedi 4 mai, pour faire un safari afin d'observer sur les animaux.

C'est au bord de la piscine que les deux touristes et Philippe Lebault se sont croisés. Les deux hommes, qui n'ont pas de téléphone, engagent la conversation avec lui. "Ils étaient sans nouvelle de ce qui se passait en France depuis une semaine" raconte Philippe. Ils échangent quelques mots, au sujet d'Anémone, dont ils ignoraient la mort, et de Jean-Pierre Marielle.

Philippe Lebault, un Normand qui passe six mois par an au Bénin, a rencontré les deux touristes la veille de leur disparition

Les deux touristes devaient passer deux jours dans le parc

Les deux touristes ont dîné à l'hôtel, "ils se sont couchés tôt" se souvient Philippe, car ils devaient partir vers 6 heures pour rejoindre le parc de la Pendjari. L'hôtel est situé à environ deux heures et demie de trajet de la réserve naturelle. Philippe Lebault devait lui aussi faire cette excursion le mercredi, mais n'ayant pas réussi à contacter son guide habituel, il y a renoncé. "Maintenant, je n'ai plus trop envie d'y aller", dit-il "et je ne sais même pas si le parc est encore ouvert".

L'hôtel est situé à environ deux heures et demie de trajet de la réserve naturelle.

Les deux touristes avaient prévu de rentrer de passer la nuit dans un lodge le mercredi soir, ils y avaient déposé leurs bagages dans la matinée. Après une deuxième journée prévue dans le parc jeudi, ils devaient retourner à Natitingou où ils avaient pris une des chambres les moins chères de l'établissement (17000 francs CFA, environ 25 euros). Ils avaient ensuite pour projet de rejoindre le sud du pays pour prendre un avion dimanche 5 mai afin de regagner la France après leurs vacances en Afrique de l'ouest.