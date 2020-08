Français tués au Niger : l'attaque semble avoir été "préméditée" pour cibler "des Occidentaux"

L'attaque qui a tué six Français et deux Nigériens dimanche dernier au Niger semble avoir été "préméditée et préparée" selon les premiers éléments de l'enquête antiterroriste. Elle visait "plutôt des Occidentaux".

L'attaque meurtrière survenue dimanche dernier au Niger "paraît avoir été préméditée" a indiqué une source judiciaire à l'AFP et franceinfo, confirmant ainsi une information de BFMTV. Selon les premiers éléments de l'enquête antiterroriste, l'attaque, qui a causé la mort de six Français et deux Nigériens, semble avoir été "préparée" avec pour objectif de "cibler des Occidentaux".

Les jeunes humanitaires de l'ONG Acted, un guide et leur chauffeur ont été assassinés dimanche alors qu'ils étaient partis visiter une réserve de girafes à Kouré, à 60 kilomètres de la capitale Niamey.

Une attaque qui visait "certainement des Occidentaux"

"A ce stade il n'y a pas d'éléments indiquant que l'attaque a spécifiquement visé Acted même si on ne peut pas non plus l'exclure totalement. En revanche, c'est une attaque qui parait avoir été préméditée pour cibler a priori plutôt des Occidentaux", a déclaré cette même source.

Le parquet national antiterroriste français avait ouvert une enquête lundi dernier, elle cherche notamment à déterminer si les assaillants ont été renseignés sur la visite des humanitaires dans le parc naturel. Partis mardi au Niger, une équipe de onze enquêteurs a terminé ses constatations sur place et doit rentrer en France samedi. Cinq jours après le drame l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. "Compte-tenu du mode opératoire, la piste terroriste reste privilégiée", a ajouté la source judiciaire.

Une cérémonie d'hommage aux victimes françaises est organisée ce vendredi à Orly, en présence de leurs proches, du Premier ministre Jean Castex et du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. Les dépouilles des six jeunes humanitaires français, Myriam, Stella, Nadifa, Charline, Antonin et Léo, sont arrivées dans la matinée à l'aéroport.