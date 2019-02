Visite d'Emmanuel Macron à Quatzenheim : France 3 Alsace dénonce un flot de commentaires antisémites sur Facebook

La chaîne France 3 Alsace explique avoir dû interrompre sa diffusion en direct sur Facebook de la venue d'Emmanuel Macron au cimetière profané de Quatzenheim à cause de dizaines de commentaires haineux, antisémites et racistes, postés sous la vidéo.

Quatzenheim, France

France 3 Alsace avait décidé de retransmettre en direct sur Facebook la visite d'Emmanuel Macron dans le cimetière juif profané de Quatzenheim. Mais, après quelques minutes de diffusion, des commentaires haineux ont déferlé sous la vidéo. La chaîne a donc décidé de suspendre la retransmission et l'explique ce mercredi dans un article sur son site internet.

"Au bout de quelques minutes, _les commentaires ignobles et illégaux ont largement dépassé notre capacité à les modérer_. Deux journalistes, ce n’est plus suffisant pour un tel exercice, sans doute que dix ou vingt non plus d’ailleurs" détaille ainsi Aymeric Robert, rédacteur en chef adjoint en charge du numérique.

S'agissant des commentaires, le journaliste dénonce des écrits particulièrement graves : "Nous ne parlons pas des commentaires bêtement stupides ou hors-sujets, ni même des commentaires anti-Macron. Vous avez le droit de critiquer le chef de l’Etat sur nos pages Facebook. [...] Non, _nous parlons d’appels au meurtre explicites, de commentaires ouvertement antisémites et racistes_" poursuitAymeric Robert.

La chaîne évoque par ailleurs l'illégalité de proférer de tels actes et donc la nécessité de les supprimer. "Facebook, aussi virtuel soit-il, n’échappe pas au code pénal, que les internautes ont une responsabilité juridique qui engage France 3 Alsace. Mais au-delà de cette responsabilité juridique, _nous refusons d’être un vecteur de haine_."

France 3 Alsace a donc décidé, pour des événements similaires qui pourraient à nouveau survenir, d'opter pour une diffusion sans possibilité de commenter la vidéo sur Facebook.