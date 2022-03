FRANCE BLEU BOURGOGNE SOCIAL CLUB " ASSOCIATION AIDONS L'UKRAINE DIJON 2 RUE DES CORROYEURS A DIJON

Cette semaine on rend visite à une nouvelle association Dijonnaise "Aidons l'Ukraine Dijon " installée à la maison des associations 2 rue des corroyeurs à Dijon . Association qui à pour but d'aider le peuple Ukrainien qui se trouve en difficulté et dans le besoin depuis le conflit avec la Russie .