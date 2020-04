France Bleu Breizh Izel a ginnig deoc'h ar Festi b'an ti digwener da noz war Facebook adalek 9e

Le premier -et dernier- Confis'tival aura lieu ce vendredi en direct depuis votre salon ! Dan Ar Braz, Aziliz Manrow, Jean-Charles Guichen, Jean-Pierre Riou, Gwennyn, Jean Urien... seront à partir de 21h sur la page facebook de France Bleu Breizh Izel !

🔴 D'ar Gwener 10 a viz Ebrel, da 9e da noz e vo kinniget deoc'h ar "Festi b'an ti" digwener da noz war bajenn Facebook France Bleu Breizh Izel. Clément Soubigou ha Baptiste Mebrouk a vo war-eeun eus o saloñs. Klevet e vo arzourien ar vro. An darvoud-mañ a vo e koun Louise Ebrel, ar ganerez a zo aet da Anaon d'an 30 a viz Meurzh.

Petra eo ar Festi b'an ti ? 🧐 Kentañ -ha diwezhañ- gouel a seurt-se e vo. Arzourien ar vro 'vo war-eeun deus ho saloñs evidoc'h : Dan ar Bras, Jean-charles Guichen, Gwennyn, Jean Urien, Cécile Corbel, Ian, Arthur Rêvé, Jean-Pierre Riou eus ar strollad " Red Cardell ", Grand Palladium hag Aziliz Manrow 😍🤩🎸🎤🎻🎷🥁

'Benn Gwener kentañ e vo ! Bezit prest !

Skignet e vo ar Facebook Live war An Tour Tan ha kinniget gant Baptiste Mebrouk ha Clément Soubigou 🎶🎙🎥📺