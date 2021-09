Le Stade Brestois interdit France Bleu Breizh Izel d'accéder à sa conférence de presse

Nouvel épisode dans le différend que le Stade Brestois entretient depuis le début de la saison sportive et dont est victime France Bleu Breizh Izel. Ce jeudi, le journaliste de la radio de service public a été interdit d'accès au centre d'entraînement du club où se tient chaque semaine la conférence de presse d'avant match. Cette fois pour le déplacement de Brest à Nice, samedi.

Ce sont les ordres de notre direction

A notre arrivée devant la grille d'entrée du centre d'entraînement de Kerlaurent, à Guipavas, le référent supporters du club, Bruno Pabois, missionné par sa hiérarchie, nous lance : "Bonjour, vous ne pouvez pas rentrer à la conférence de presse". Devant notre étonnement, nous en demandons les raisons. "Je ne les connais pas. Ce sont les ordres de notre direction, tout simplement. Voyez avec elle".

Comme toujours depuis le début du différend entretenu par le club, la direction ne répond pas

Sollicité à la fois par ses équipes communication-presse, et par nous-même, Pascal Robert, le directeur général du club, n'a pas donné suite. Malgré plusieurs appels et un sms avant l'heure de la conférence de presse à 12h. "Je suis très en colère que la radio soit ainsi écartée" s'agace Gurvan Musset, le directeur de France Bleu Breizh Izel. "Je n'ai de nouvelle de personne depuis le début de cette histoire, et c'est bien ça qui me navre au plus haut point". Devant la situation, nos confrères du Télégramme et de Ouest-France ont décidé de marquer le coup. Ils ne se sont pas rendus à la conférence de presse privant ainsi leurs lecteurs d'informations avant le match au nom de la liberté de la presse.

Un pas de plus est fait dans le grand cirque

Alors que France Bleu Breizh Izel ne reçoit plus les invitations envoyées aux organes de presse par le Stade Brestois, nous avions pourtant eu accès à celle organisée avant le match Brest-PSG. Notre présence avait d'ailleurs étonné, et cela avait été remonté à l'état-major du club. Qui a visiblement pris ses dispositions en positionnant un vigile devant l'entrée du centre d'entraînement.

Une conférence de presse obligatoire selon une convention signée par les clubs avec la presse

Pourtant, une convention signée entre la Ligue de Football Professionnel (rassemblant les clubs professionnels) et l'USJF (l'Union des journalistes de sport en France) régit les relations entre les clubs et les médias. A son article 1.6, elle prévoit : "chaque club tiendra une conférence de presse obligatoire deux jours ou à la veille de chaque match de Ligue 1 ou de Ligue 2". Si la conférence de presse est donc prévue, tous les médias doivent pouvoir y accéder.

La convention médias LFP-UJSF impose une conférence de presse aux clubs - capture d'écran lfp.fr

On ne peut pas en rester là, il en va de notre crédibilité de radio de service public

"Un pas de plus est fait dans le grand cirque, j'utilise le mot à dessein, il n'y a aucun respect des règles" poursuit Gurvan Musset, "preuve est faite, une nouvelle fois, que nous ne pouvons pas faire notre travail comme on voudrait le faire" déplore le directeur de France Bleu Breizh Izel. Il annonce, en vertu de la convention précitée, que la radio va saisir du dossier l'UJSF et la LFP. "On ne peut pas en rester là, il en va de notre crédibilité de radio de service public. Forcément, on va faire suivre les choses. Evidemment que nous allons bouger et réagir".

Le Stade Brestois, avant-dernier de Ligue 1 et toujours sans victoire après huit matchs joués, et dont le projet de nouveau stade vient d'être revu à la baisse, a apparemment choisi son combat.