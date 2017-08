Avant-première : le complexe de sports en salle à Tourlaville qui ouvrira en septembre !

"Le Cotent'indoor" est un complexe de sports en salle qui devrait ouvrir à la rentrée. C'est à l'initiative de deux anciens handballeurs cherbourgeois : Matthieu Desbois et le tout jeune retraité de la JSC Malik Boubaiou.

Les travaux du nouveau complexe de #sports en salle qui devrait ouvrir en septembre à #Tourlaville ont démarré en mai dernier. Aujourd'hui le site de 1500m2 prend forme. Il comprend une salle de squash, deux terrains de padèl (mix entre squash et tennis), deux terrains de soccer (du football 4 contre 4). Il y aura aussi la possibilité de pratiquer du "bubble soccer" (du football où les joueurs sont dans une bulle en plastique jusqu'au genou). Le Cotent'indoor permettra aussi des évènements occasionnels comme des réunions de CE, des retransmissions sportives, des anniversaires ou des fêtes sur réservation. Il y aura un bar et de quoi se restaurer rapidement entre midi et deux.

Un terrain de padèl © Radio France - Katia Lautrou

Pas de Badminton mais c'est voulu !

Cela faisait deux ans que Matthieu Desbois et Malik Boubaiou cherchait une salle pour leur projet. Une fois trouvée il a fallu se lancer et ce n'est pas facile au début se rappelle Matthieu Desbois : "entre les travaux à suivre et les banques à convaincre tout a été dur mais aujourd'hui on est content" . dans ce complexe il n'y aura pas de salle de badminton mais c'est voulu : "oui on en voulait pas faire de la concurrence aux autres clubs on voulait amener aussi autre chose sur Cherbourg" conclue Matthieu Desbois.

Entrée entre 6 et 8 euros. Le complexe est situé rue Jean Baptiste Marcé à Tourlaville. Page facebook "Cotent'indoor"

Les deux terrains de soccer © Radio France - Katia Lautrou

Une nouvelle vie pour Malik Boubaiou

Si dans ce duo Matthieu Desbois gardera son emploi de kyné à Cherbourg, l'ancien de la JSC Malik Boubaiou lui quitte la salle Chantereyne pour une autre salle...la sienne "Moi j'ai 30 ans, cela fait 15 ans que je fais du hand-ball à un certain niveau, je voulais changer, faire autre chose, c'est un nouveau challenge pour moi, une nouvelle vie qui débute et j'espère qu'elle sera encore mieux que la précédente".