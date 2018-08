Nantes, France

Début des « Rendez-vous de l’Erdre » à Nantes ce vendredi 30 août 2018. La circulation et le stationnement seront perturbés dans le quartier de la Préfecture, tout particulièrement, quai de Versailles, places du Pont-Morand et du Port-Communeau, quai Ceineray, rue Sully, quai Henri-Barbusse, place Waldeck-Rousseau, pont de la Motte-Rouge et rue de Strasbourg.

Côté transports en commun, il faudra faire sans la ligne 2 du tramway, interrompue entre les arrêts 50-Otages et Motte-Rouge, vendredi 31 aout de 17 h à 2 h 30 ; samedi 1er septembre de 12 h à 2 h 30 et dimanche 2 septembre de 12 h à 0 h 30.

Dernier weekend des vacances scolaires, un des plus calmes de l'été sur les routes. Bison Futé prévoit tout de même quelques difficultés sur le périphérique nantais en direction d’Angers et Paris, samedi et dimanche en fin de matinée.

