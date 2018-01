Auxerre, France

C'était il y a plus de 60 ans... France Gall, alors Isabelle Gall, vivait ses vacances de fillettes dans l'Yonne. Un peu à Auxerre et beaucoup à Pourrain. Ses parents ( Son père, le parolier Robert Gall, est né à Saint Fargeau) sont alors parisiens et possèdent une résidence secondaire dans cette commune de Puisaye. . "France Gall a passé toute sa jeunesse, pendant les vacances scolaires, sur Pourrain se souvient l'actuel maire du village poyaudin Roger Prignot. Il était courant que les gens de Pourrain la croisent, soit chez le boulanger, soit à la messe. Les gens de la génération de France Gall s'en rappellent très bien. "

"Elle était très agréable et avait tout le temps le sourire... " Josiane, qui a connu France Gall à Pourrain

Josiane fréquente France Gall. Dans les années soixante, ses parents, forains, travaillent sur la fête de Pourrain. Elle garde l'image d'une adolescente "blonde, agréable, qui a toujours le sourire." Josiane la rencontrait chaque année. "C'était un peu avant la rentrée des classes nous explique celle qui vit désormais à Bonnard. Il y avait un petit bal, une petite rotonde le jour de la fête et elle venait danser avec ses frères jumeaux. C'était les étés 63-64-65. Juste avant son couronnement à l'Eurovision" en 1965, pour le Luxembourg avec - Poupée de Cire poupée de son." L'icaunaise se souvient d'une France Gall "qui venait autour du manège de ses parents où il y avait de la musique et qui fredonnait les chansons modernes de l'époque... On chantait des chansons de Sylvie Vartan, de Johnny Hallyday..."

France Gall lors de l'un des ses séjours à Pourrain et parue dans Jour de France (Collection de Germain Brochet) - Jour de France

France Gall, née dans un milieu artistique, qui jouait du piano à 5 ans, est, par moment, repassée par Pourrain. "On est dans sa période de jeunesse, avant qu'elle chante, mais aussi lorsqu'elle est lancée et très connue, notamment grâce à la chanson "Sacré Charlemagne" affirme Roger Prignot. France Gall continuait de croiser les habitants de Pourrain tout en restant très simple. C'est le souvenir qu'on les habitants de Pourrain d'elle..."

De cette période avec sa copine de vacances, Josianne se remémore quelques moments marquants: "Elle nous avait dit qu'elle s'appelait France Gall mais que son vrai prénom c'était Isabelle. Nous l'appelions Isabelle." Un autre jour, "elle m'avait dit qu'elle n'aimait pas l'école. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'elle riait tout le temps. Elle avait toujours le sourire même si elle avait des problèmes. Sa voix était tellement douce qu'on avait l'impression que tout allait s'arranger quand elle parlait. "

Un premier concert privé à Auxerre

Durant sa jeunesse passée dans le 89, France Gall, dont la famille est originaire de l'Yonne, avait aussi des attaches à Auxerre. "Elle y a même donné son premier concert privé se réjouit toujours aujourd'hui Germain Brochet fils du sculpteur François Brochet et qui possède une galerie d'art à Vézelay. On a des arrières grand-parents en commun et nos deux grand-mères étaient sœurs. Nous habitions tous sur la place de la Cathédrale 'à Auxerre) et pour l'anniversaire de mes sœurs (14 ans), France Gall avait accepté de faire un petit concert. Nous avions vidé la maison, installée une estrade et elle avait joué à cette occasion-là. Elle devait avoir 14-15 ans. Une cinquantaine de personnes étaient invitées. C'était très sympa, et même émouvant parce que ses frères étaient musiciens et on sentait qu'ils voulaient faire du professionnalisme. A ce moment-là, son père, Robert Gall était déjà très proche de Gainsbourg. Et dès cette époque, on sentait que quelques chose allait se passer."

Un peu plus tard, dans les années 70, France Gall passe une partie de sa vie à Parly, à la Métairie Bruyère, propriété de son compagnon d'alors, Julien Clerc.