Coupe du monde : un dispositif spécial de sécurité en Drôme et en Ardèche pour le match France-Maroc

En Drôme et en Ardèche les policiers et gendarmes seront vigilants et mobilisés spécialement lors de la rencontre entre la France et le Maroc, ce mercredi 14 décembre. Au total, 70 policiers nationaux sont déployés dans la Drôme et 24 à travers l'Ardèche. La Drôme bénéficie aussi d'un renfort d'une demi-compagnie de CRS, soit une quarantaine d'hommes, vu les événements de samedi soir après les quarts de finale, notamment à Montélimar et à Valence.

La gendarmerie de l'Ardèche déploie aussi un dispositif pour la soirée, notamment du côté d'Annonay, sans préciser les renforts exacts. Plus l'Equipe de France de football avance dans cette coupe du monde, plus les forces de l'ordre veillent au grain afin que les après-matchs ne soient pas l'occasion de débordements et de faits de délinquances ou dégradations. Cette vigilance est encore redoublée pour la demi-finale face au Maroc, équipe bénéficiant d'un grand soutien à travers le pays.