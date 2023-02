France Nature Environnement pourrait porter plainte après l'action des agriculteurs de la FDSEA à Toulouse

L'association France Nature Environnemen t sur le point de déposer une plainte ce mercredi ou d'ici la fin de semaine. Ses locaux, situés rue de Valenciennes près du Grand-Rond, ont été visés par une action des agriculteurs de la FDSEA vendredi 17 février 2023.

Des tonnes de fumier ont été déversées aux pieds des locaux, alors que des salariés de FNE tentaient d'engager le dialogue avec les manifestants.

Tirs d'œufs

Le directeur de l'association a également été visée par des tirs d'œufs. Jean Olivier dénonce l'action violente des agriculteurs, mais aussi le fait que les forces de l'ordre ne soient pas intervenu. "Les agriculteurs se trompent de cible" dit-il.

Cécile Argentin la présidente de FNE Midi-Pyrénées, évoque la vacuité de l'action des agriculteurs : "Nous sommes face à une partie du monde agricole qui est dans le déni : le déni du réchauffement climatique, (...) déni de la toxicité pour la santé et le monde vivant, l’eau, de trop nombreux produits phytosanitaires. Oui, la situation est très critique pour nombre d’entre eux, nous le savons, mais il n’est pas d’autres solutions que de changer et s’adapter. Les associations n’ont pas la main sur la politique agricole commune (PAC). Déverser des tonnes ou des milliers de tonnes de fumier sur toutes les places de France ne changera rien à cette réalité qui s’impose à tous."

Comme il y a trois ans

France Nature Environnement avait été victime de faits analogues devant la Maison de l’environnement de Midi-Pyrénées en février 2020. L'association avait déjà porté plainte contre la FDSEA, une plainte restée sans suite à ce jour.

Quelques organisations politiques ont réagi. Le NPA 31 condamne fermement l’agression contre la FNE et apporte son soutien à ses salariés et bénévoles. "Les intimidations et les méthodes de la FDSEA ne doivent pas nous empêcher de porter un projet pour une agriculture paysanne, respectueuse des hommes et de l’environnement, libérée des intérêts de l’agro-industrie, quand bien même fut-elle française."