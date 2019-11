Franche-Comté : les premières chutes de neige sont arrivées

Ça y est : la neige est arrivée en Franche-Comté, des chutes de neige déjà importantes dans le Haut-Doubs et dans le Haut-Jura. L'épisode neigeux doit se poursuivre ce lundi. On attend même entre 20 et 25 centimètres au-dessus de 1000 mètres. Prudence : on fait la route ensemble sur France Bleu !