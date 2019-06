Francis Dorffer, le détenu preneur d'otages de Condé sur Sarthe a déjà sévi à Ensisheim

Ensisheim, France

C'est la sixième fois que cet homme de 35 ans retient en otage un surveillant. Depuis ses 16 ans, il n'a connu que la prison. En 2017 à Ensisheim, avec deux co détenus, il a retenu un gardien sous la menace d'une arme blanche, toute une nuit pendant onze heures avant de le libérer.

La sixième prise d'otage en prison

Francis Dorffer a reproduit ce type de prise d’otage de gardien à cinq reprises par le passé. A Ensisheim donc en 2017, mais avant à Poissy en 2011, en 2010 à la prison de la santé à Paris, à Clairvaux en 2009 et à Nancy en 2006. Ce qui fait de lui l’un des détenus les plus surveillés de France. Le scénario est toujours le même : seul ou avec des compagnons de cellule, il retient un membre de l’administration pénitentiaire sous la menace d’une arme blanche artisanale.

Un détenu pas comme les autres

Francis Dorffer passe sa vie en prison. Il y est entré à 16 ans ; condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour un viol. Il n’en est jamais ressorti. En 2000 il a tué un co détenu. Lors de ses différents procès, il a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’a plus rien à perdre, puisqu’il va passer sa vie derrière les barreaux. Ses prises d’otages sont le plus souvent motivées par le désir de se rapprocher de sa femme et de son enfant qui vivent à Mulhouse.

