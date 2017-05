Francis Heaulme condamné à la perpétuité par les assises de la Moselle pour le crime de Montigny-lès-Metz

Francis Heaulme a été condamné mercredi 17 mai à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises de la Moselle pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. C'est la dixième condamnation de Francis Heaulme. La défense annonce qu'elle fait appel.

Pour la troisième fois, un homme est condamné pour le double-meurtre de Montigny-lès-Metz et cette fois, il s’agit de Francis Heaulme. Le routard du crime, déjà condamné pour neuf autres crimes, a été reconnu coupable, ce mercredi, du meurtre de Cyril Bening et Alexandre Beckrich, le 28 septembre 1986. A l’issue d’un mois de procès et plus de six heures de délibérations, la cour d’assises de la Moselle le condamne à la perpétuité. En fin de matinée, l’avocat général avait réclamé cette réclusion criminelle à perpétuité, tandis que les avocats de Francis Heaulme demandaient son acquittement.

La défense fait appel

Au prononcé du verdict, Francis Heaulme, en chemisette orange, n'a pas réagi. Son avocate Me Glock annonce qu'elle va faire appel.

Les jurés ont manifestement écouté l’avocat général et l'avocate générale adjointe qui, dans leur réquisitoire, estimaient qu’il fallait passer outre l’absence d’aveux de Francis Heaulme. Brigitte Harmand-Colette avait souligné, en revanche, ce qui relevait de la signature criminelle de Francis Heaulme, comme la violence du crime, mais aussi la présence avérée de l’accusé près des lieux, ses confidences successives aux gendarmes, à ses co-détenus.

La défense de Francis Heaulme avait tenté en revanche de défaire ce portrait de coupable idéal, quitte à citer encore le nom de Patrick Dils, innocenté par une cour d’assises en 2002. Les avocats avaient appelé à l’acquittement. Ils n’ont pas été entendus par les jurés.

Plus d’informations à venir.