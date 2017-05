Francis Heaulme condamné à perpétuité : la défense veut faire appel

Au soir de la condamnation à la perpétuité de Francis Heaulme pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz, son avocate Me Glock a annoncé son intention de faire appel. Plus de 30 ans après le crime, il pourrait donc y avoir une sixième procès.

S'achemine-t-on vers un sixième procès pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz ? C'est possible, c'est en tout cas l'intention affichée tard mercredi soir, à la cour d'assises de la Moselle, par l'avocate de Francis Heaulme, Me Glock. Le routard du crime a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir sauvagement tué deux enfants de 8 ans, Alexandre Beckrich et Cyril Beining. La justice lui reconnaît désormais onze meurtres. Mais dans un message écrit qu'il a fait passer à son avocate, il lui demande de faire appel.

Au cours des plaidoiries, la défense de Francis Heaulme avait appelé à acquitter Francis Heaulme pour "clôturer cette affaire proprement". Ses quatre avocats refusaient de voir dans le routard du crime un coupable idéal, un coupable de substitution, dont la condamnation reposeraient sur des témoignages et des "probabilités". L'avocat général réclamait au contraire la perpétuité.

Pourquoi pas un sixième procès, un "vrai procès"

Après le verdict, Me Glock s'en est pris à la manière dont le président a mené les débats pendant quatre semaines. Pour elle, les droits de la défense n'ont pas été respectés. Alors, pourquoi pas un sixième procès, "qui soit un vrai procès".