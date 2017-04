Francis Heaulme : L’homme qui pète les plombs et accuse des innocents pour se défendre

Le comportement violent et étrange de Francis Heaulme à l'époque du double meurtre de Montigny les Metz a été mis en lumière vendredi au 4ème jour d'audience de son procès devant la cour d'assises de la Moselle. On est aussi revenu sur ceux qu'il a accusés durant son parcours judiciaire.

Les fêlures de Francis Heaulme à l'époque du double meurtre de Montigny les Metz ont été évoquées vendredi au 4ème jour d'audience de son procès devant la cour d'assises de la Moselle Il comparait pour le meurtre de Cyril et Alexandre, assassinés à coups de pierre le 28 septembre 1986 à Montigny les Metz.

Un gars bizarre et inquiétant

Les témoins ont tous décrit ce comportement violent qui s'est amplifié après le double meurtre. Tous parlent d’un garçon caractériel, coléreux, bizarre dans son comportement tous les jours. Pour ses collègues de travail, Heaulme était un ingérable qui buvait et faisait souvent n'importe quoi.

"Le patron l'avait embauché par pitié, parce qu'il connaissait sa grand-mère" explique un de ses anciens collègues.

Un comportement qui a changé

Ses anciens collègues de l'entreprise CTBE de Montigny les Metz se souviennent qu'un jour, son comportement a changé, peu après le double meurtre. Francis Heaulme était de plus en plus souvent alcoolisé

Il avait lancé des tuiles sur des clients sur un chantier et s'était saoulé sur un autre. Il a fait des menaces à un troisième.

Marjorie, la secrétaire de la CTBE raconte que Francis Heaulme l'a agressé. C'était une semaine après le double meurtre.

Il m'a collé contre un mur, Il était presque en furie, j'ai crié. Heureusement il y avait des chefs de chantier ».

Dans son regard, sent qu’elle imagine, qu'elle aurait pu être l'une des victimes du tueur en série.

L’homme qui accuse ses anciens collègues et amis

Francis Heaulme a aussi mis en cause un certain nombre de personnes, anciens collègues ou amis d'enfance. Il désigne un ancien collègue comme celui qui l'a convoyé en voiture lors du meurtre de Lyonelle Gineste. Il en accuse ensuite un second.

Des magistrats qui ont instruit d’anciennes affaires sont aussi venu raconter les noms que Heaulme a donné durant les interrogatoires, des noms d’anciens collègues ou amis qui ont été mis hors de cause par la suite.

Il y a trois ans, Heaulme avait désigné Henri Leclaire et expliqué qu’il l’avait vu monter sur le talus. Depuis Henri Leclaire a bénéficié d'un nom lieu et a été mis hors de cause.

Le procès Heaulme sans Francis Heaulme

Après une semaine de procès on a peu entendu l’accusé, ce que regrette Dominique boh Petit, l'avocate de Chantal Beining, la maman du petit Cyril

« Francis Heaulme, on l’a vu une fois sortir de cette boite en verre. L’absence de Francis Heaulme au débat, ça fait un peu comme si on faisait le procès de Francis Heaulme sans Francis Heaulme »

La semaine prochaine, on devrait se pencher sur l'enquête et sur le travail des magistrats qui ont instruit le dossier Heaulme, après l'acquittement de Dils

Le procès doit durer jusqu'au 18 mai.

