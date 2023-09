Franck Lavier, l'un des acquittés d'Outreau, doit être jugé ce vendredi pour agressions sexuelles sur sa fille

L'un des acquittés du procès d'Outreau de nouveau devant la justice. Franck Lavier doit être jugé vendredi 22 septembre à partir de 8h30 devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. L'homme natif de Boulogne, aujourd'hui âgé de 45 ans, est soupçonné d'agressions sexuelles sur sa fille ainée, alors qu'elle était mineure, en 2015 et 2016. Des faits que Franck Lavier a toujours contestés et pour lesquels son avocate compte plaider la relaxe.

Père de cinq enfants, il risque une nouvelle fois de se retrouver en prison, puisqu'il encourt une peine pouvant aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende.

Trois ans en prison

Franck Lavier avait été incarcéré pour la première fois en 2001, dans le cadre de l'affaire de pédophilie d'Outreau. Âgé de 24 ans à l'époque, il avait été condamné pour viol sur sa belle-fille et avait passé un peu plus de trois années en détention, avant d'être acquitté.

Pendant ces trois ans derrière les barreaux, l'homme et sa compagne - elle aussi condamnée et acquittée d'Outreau - n'ont pas vu leurs deux jeunes enfants, qui étaient tous les deux placés en famille d'accueil.

Le couple n'a retrouvé son petit garçon de cinq ans et sa fillette de six ans qu'en 2005. Mais du propre aveu de Franck Lavier, ces retrouvailles, après plusieurs années sans contact, ont été compliquées, peu affectueuses, voire violentes, et dans un milieu pauvre.

Maltraitance

Malgré tout, la famille s'agrandit : deux nouveaux enfants arrivent. Et quelques années plus tard, en 2012, les choses basculent de nouveau. Franck Lavier, lui-même élevé par une mère violente et un père dépressif et suicidaire, est condamné, tout comme sa compagne, à de la prison avec sursis pour maltraitance envers ses deux ainés, qui sont de nouveau placés.

C'est finalement en 2016 que la fille ainée de Franck Lavier, revenue au domicile familial, signale des faits de nature sexuelle à l'encontre de son père. Un homme qui semble alors frustré par une vie sexuelle quasi-inexistante, et qui parle de divorce depuis des années.

Un homme qui soutiendra face aux enquêteurs que "toute sa famille a pris un coup dans la gueule à cause d'Outreau" et que cette affaire "lui a tout pris".

Franck Lavier doit comparaitre libre, mais sous contrôle judiciaire. Une demande de huis clos a été formulée pour ce procès, elle sera discutée à l'ouverture des débats.