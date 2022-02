Franck Proust : délibéré au 14 avril dans le procès de la SENIM

Quel sort attend le président de Nîmes Métropole, dans l'affaire de la SENIM ? Franck Proust, poursuivi pour trafic d'influence et favoritisme, comparaissait depuis ce mardi matin devant la cour d'appel de Nîmes, pour trafic d'influence et favoritisme. Alors qu'il espérait comme l'été dernier une annulation de la procédure, l'ancien président de la société d'économie mixte est cette fois bel et bien jugé, aux côtés d'un promoteur immobilier et et deux entrepreneurs.

Ce mercredi soir, quinze mois avec sursis et 15 000 euros d'amende sont requis contre Franck Proust. En revanche, pas de peine d’inéligibilité requise par le parquet.

Quinze mois avec sursis et 30 000 euros sont également requis contre le promoteur immobilier Jean-Luc Colonna d'Istria, poursuivi pour recel de favoritisme.

Le jugement est placé en délibéré au 14 avril 2022.