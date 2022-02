L'affaire de la SENIM(société d'économie mixte de Nîmes Métropole) est examinée ce mardi par la cour d'appel. Son ancien président et actuel président de la collectivité territoriale répond de trafic d'influence et de favoritisme. En première instance l'ensemble de la procédure avait été annulée.

Franck Proust, ex-président de la SENIM et actuel président de Nîmes Métropole, à nouveau devant les juges

Franck Proust, le président de Nîmes-Métropole (LR), est à la barre de la cour d'appel de Nîmes. Un procès théoriquement prévu sur trois jours qui débute ce mardi. La cour examine l'affaire de la SENIM. Le 6 juillet dernier, l'élu nîmois, avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour trafic d'influence et favoritisme, (des faits pour lesquels il encourrait jusqu'à 10 ans d'emprisonnement) mais le tribunal avait prononcé l’annulation de toute la procédure.

Une très longue procédure, a estimé le tribunal correctionnel

Un délai d'instruction beaucoup trop long avait estimé la cour et prononcé la nullité. Sans surprise, l'appel du parquet. Franck Proust, l’ancien président de la société d’économie mixte de Nîmes métropole (SENIM), était mis en examen en 2017 pour des faits remontant de 2002 à 2004 et de 2004 à 2006. Favoritisme et trafic d'influence, des conditions avantageuses octroyées à un promoteur immobilier sur des ventes de terrain situés sur le périphérique impliquant également des responsables d’entreprises suspectés d’avoir arrangé un appel d’offres.

Maître Philippe Expert, porte la défense de Franck Proust. Copier

L'instruction avait par ailleurs mis au jour la cession d'une autre parcelle qui caractériserait un parc de corruption sur fond de local de campagne. Franck Proust, dans une affaire qui a connu de multiples actes juridiques, a toujours clamé son innocence : "Je n'ai toujours pas compris ce qu'on me reproche, et si j'avais 20 ans de moins je ferais exactement la même chose".

Franck Proust, président de Nîmes Métropole. Copier

Trois jours de procès théoriquement

L'examen de l'affaire de la SENIM devant la cour d'appel à Nîmes est prévu, théoriquement, sur trois jours. Outre Franck Proust, quatre autres prévenus comparaissent. Dans une affaire qui remonte à deux décades, deux autres sont décédés. L'argument du non respect du délai raisonnable pour juger devrait être à nouveau mis en avant.