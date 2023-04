Franck Proust : la Cour de Cassation casse la décision de la cour d'appel de Nîmes

Le feuilleton, débuté en 2006, continue. Et Franck Proust a au moins une certitude : il reste président de Nîmes Métropole. La Cour de Cassation officialise ce mercredi qu'elle casse la décision de la cour d'appel de Nîmes rendue il y a un an (14 avril 2022). Dans l'affaire dite de la SENIM (société d’économie mixte de Nîmes métropole) il avait l'an dernier été reconnu coupable de corruption et trafic d’influence et condamné à 1 an de prison avec sursis, 15 000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité.

ⓘ Publicité

La prochaine audience aura lieu devant la Cour d'appel de Montpellier.