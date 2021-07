Franck Proust relaxé dès le premier jour !

Franck Proust était convoqué devant le tribunal correctionnel de Nîmes. A ses côté JP Fournier (à droitee) et Frédéric Touzelier

L'affaire traînait depuis vingt ans. Et c'est finalement la durée, justement, de la procédure qui met fin, dès le premier jour, à un procès qui devait pourtant durer jusqu'à jeudi inclus, devant le tribunal correctionnel de Nîmes. Ce procès, c'est celui de l'affaire de la Senim. Franck Proust, actuel président de Nîmes métropole, est soulagé. Il était soupçonné de trafic d'influence et favoritisme sur fond de ventes de terrains et de travaux réalisés sans appels d'offres.

Son avocat maître Philippe Expert a plaidé la nullité liée au délai raisonnable de la procédure. Le tribunal l'a retenue après délibération en fin de matinée ce mardi.

"Soulagement, 18 ans, ma famille a souffert. Ma famille a souffert. Mes enfants ont souffert. Le combat politique je l'accepte, mais quand on touche à ma probité.." Franck Proust, en larmes, à la sortie du tribunal

La tribunal annule donc la totalité de la procédure. Franck Proust est totalement blanchi.