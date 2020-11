Franck Proust renvoyé en correctionnelle dans l'affaire de la SENIM

Franck Proust, récemment élu président de Nîmes Métropole, est renvoyé en correctionnelle pour trafic d'influence et favoritisme dans l'affaire de la SENIM.

L'affaire date de 2008. Franck Proust était alors président de la Senim, une société d'économie mixte de l'Agglomération de Nîmes. L'ancien député européen est maintenant président de l'Agglo, succédant à Yvan Lachaud cette année (juillet 2020). Il est, selon nos confrères de Midi Libre, "renvoyé devant le tribunal correctionnel pour trafic d'influence et favoritisme sur fond de ventes de terrain et d'absence de marché public pour des travaux réalisées par la Senim entre 2002 et 2006".

Procès d'ici juin 2021 ?

La Justice estime que l'Agglo aurait dû mettre en place des appels d'offre.

Franck Proust avait été avait été mis en examen en juillet 2017. Il a toujours clamé son innocence. Il avait fait appel. La cour d'appel de Nîmes l'avait débouté. L'ancien député européen avait ensuite formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

En juillet dernier, voilà ce que Franck Proust déclarait encore à propos de cette affaire, sur France Bleu Gard Lozère : "Vous savez, ça fait 18 ans que ça dure. Il faudra bien que cette affaire se termine d'une façon ou d'une autre. (...) dans un Etat de droit, il y a l'indépendance de la Justice et la présomption d'innocence. Mais bon, voilà, cette affaire se terminera un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre"

Selon Midi Libre, le juge d'instruction renvoie également en correctionnelle, pour recel de trafic d'influence, le promoteur immobilier M. Colonna d'Istria pour des faits commis entre 2004 et 2006.