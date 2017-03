Franck Reynier et l'UDI : "Il n'est plus possible de maintenir notre soutien à François Fillon"

Le parti centriste, l'UDI, dont Franck Reynier est le numéro deux, retire son soutien au candidat Fillon ce vendredi soir. Le député maire de Montélimar estime que la campagne n’est plus possible dans ces conditions et qu'il faut donc changer de candidat.

Depuis deux jours, les centristes avaient déjà suspendu leur participation à la campagne du candidat Fillon, mais ce vendredi soir l'UDI a décidé de lui retirer purement et simplement son soutien. Une décision que le député maire de Montélimar justifie :

La confiance semble rompue avec les Français, entre François Fillon et l'opinion publique donc pour nous il n'est plus possible de maintenir notre soutien. Voilà pourquoi l'UDI demande au parti Les Républicains de changer de candidat.

Qui pour le remplacer ?

Pour Franck Reynier, l'homme le plus légitime pour succéder à François Fillon, c'est celui qui est arrivé en deuxième position à la primaire. Donc Alain Juppé. Mais des hommes de talent et d'expérience il y en a aussi à l'UDI "comme Jean-Louis Borloo " assure le maire de Montélimar. En tout cas Il faut faire vite :