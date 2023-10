François Courdil, adjoint à Nîmes ""Il faut harceler le point de deal, les trafiquants de stupéfiants"

Maintenir le forum des associations. Coûte que coûte. Quitte à le déplacer ailleurs dans le quartier. Et ne pas reculer, face au climat d'insécurité. C'était sa priorité, ce samedi. Et il a bien eu lieu, malgré une nouvelle fusillade le matin même. François Courdil, adjoint délégué à la Politique de la Ville et aux Centres sociaux à Nîmes, en appelle une nouvelle fois à l'action de l'Etat : "Il faut mettre un coup d'arrêt à cette insécurité"

Il explique encore, au micro France Bleu Gard Lozère : "L'Etat doit prendre toutes ses responsabilités. On est la 5e police municipale de France, une des villes les plus vidéo-surveillées (..) mais on ne peut pas aller au-delà de nos prérogatives, et nos compétences. Il faut que l'Etat frappe fort (..) Une présence pérenne des CRS".

