EXCLUSIF François de Rugy démissionnera-t-il du perchoir dans deux ans et demi ? Pas si sûr...

Le président du groupe La République En Marche au Palais-Bourbon, R. Ferrand, avait affirmé que tous les postes à responsabilité du parti, ainsi que le perchoir, seraient remis en jeu à mi-mandat. François de Rugy devrait donc démissionner de la présidence de l'Assemblée fin 2019, mais il temporise.

Dans une interview accordée ce mercredi soir à France Bleu Loire Océan, le Président de l'Assemblée Nationale et député de Loire-Atlantique François de Rugy explique, en substance, qu'il ne démissionnera pas forcément de son poste dans deux ans et demi, comme l'avait pourtant annoncé Richard Ferrand, fin juin.

Je ne vais pas préjuger des conclusions du débat que nous aurons à mi-mandat", dit F. de Rugy.

"Nous avons discuté au sein du groupe LREM et décidé de redébattre de la répartition des responsabilités à mi-mandat, donc on le fera", explique François de Rugy. Mais il ajoute aussitôt : "je ne vais pas préjuger des conclusions de ce débat."

François de Rugy, ce mercredi, au perchoir

Cette déclaration intervient alors que l'un des prédécesseurs de l'actuel Président de l'Assemblée Nationale, Bernard Accoyer, secrétaire général du parti LR, a conseillé, ce mercredi, à François de Rugy "de ne pas démissionner à mi-mandat" et de "refuser le diktat de l'Elysée". En effet, l'article 32 de la Constitution stipule que le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la mandature.

François de Rugy estime qu'il faut du temps avant de prendre une décision, qui sera collective.

En réponse, François de Rugy confirme que d'autres anciens présidents de l'Assemblée, comme Jean-Louis Debré (LR) et Claude Bartolone (PS), ont pris une position similaire, au nom de la défense de l'autonomie du pouvoir parlementaire vis-à-vis du pouvoir exécutif. "Il faut rester assez sereins par rapport à ça et moi j'en discute avec les députés : seul un certain temps de fonctionnement permettra d'avoir le recul nécessaire sur cette question", estime François de Rugy.

Le député nantais rappelle que cet engagement "concerne l'ensemble des responsabilités (président de groupe, vice-présidents de l'Assemblée, présidents de commission...) donc il faudra bien mesurer ce que l'on doit faire sur l'ensemble de ces responsabilités à mi-mandat." Et quand France Bleu Loire Océan demande si cela signifie qu'il ne démissionnera pas forcément dans deux ans et demi, le Président de l'Assemblée répond que "ça dépendra de la discussion qu'il y aura en groupe, parce que c'est l'engagement que j'ai pris et qui a été pris collectivement."