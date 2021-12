François de Rugy enfariné à Nantes : la militante condamnée à un stage de citoyenneté

Elle avait enfariné François de Rugy le 11 juin dernier, en pleine campagne pour les régionales. La scène s'est passée à la terrasse d'un café, en plein centre de Nantes, place du Bouffay. La vidéo de son geste a tourné sur les réseaux sociaux, diffusée par le collectif Nantes Révoltée. Une femme de 24 ans comparaissait mercredi à Nantes pour "Violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité".

"J'ai voulu exprimer ma contestation avec les idées et les actes de François de Rugy", explique-t-elle à la barre, allusion à la célèbre affaire des homards qui lui a coûté sa place de ministre. Mais dès les premiers mots de la prévenue, la présidente l'arrête : "Ici ce n'est pas une tribune politique, c'est un tribunal !" La juge demande pourquoi de la farine jeté au visage du député ? "C'était un mode d'action plutôt léger, se défend l'animatrice périscolaire. La farine, ça ne fait pas mal." Un geste qui n'était pas prémédité selon la jeune femme, assurant qu'elle n'a aucun lien avec la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux.

François de Rugy absent à l'audience

Le procureur dénonce au contraire la violence du geste, avec "la volonté délibérée d'atteindre la personne dans son physique, et de la ridiculiser". Il requiert notamment 6 mois de prison avec sursis et une privation des droits civiques de la militante pendant un an. Le temps, dit il, "de réfléchir au débat démocratique".

Les faits ont finalement été requalifiés par le tribunal de "violence" à "outrage". Elle s'en sort avec un stage de citoyenneté. La Nantaise, dont l'avocat avait plaidé la relaxe, réfléchit à faire appel de cette décision. De son côté, François de Rugy n'était pas présent, ni représenté.