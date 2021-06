François De Rugy, tête de liste LREM aux régionales, enfariné à Nantes

Il l'a lui-même annoncé sur son compte Twitter. A une semaine du premier tour des régionales, La tête de liste LREM dans les Pays de la Loire François de Rugy a été enfariné. Ça s'est passé ce vendredi soir, à Nantes, dans le quartier Bouffay.

Il a déposé plainte

Selon nos informations, le député LREM était en terrasse avec des militants et de co-listiers après une action de campagne, et notamment de tractage. C'est là qu'un femme est arrivée et lui a jeté de la farine sur le visage. Elle a été interpellée juste après, puisque la police était présente.

Un événement qui intervient une semaine après la gifle reçue par le président Emmanuel Macron, alors en déplacement dans la Drôme. François De Rugy, qui a déposé plainte dans la foulée, a reçu le soutien de la députée LREM Valérie Oppelt. "Un geste violent qui attaque notre démocratie", voilà ce qu'elle écrit.