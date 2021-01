Militant du suicide assisté, François Galichet témoigne après sa garde à vue

Pour l'instant, aucune charge n'a été retenue contre lui. Cet ancien professeur d'université, qui fêtera ses 78 ans en mars prochain, a été vice-président national de l'association Ultime Liberté, dont il est toujours membre et qui milite pour le suicide assisté.

12 militants interpellés, puis relâchés

François Galichet avait été arrêté chez lui à Saint-Laurent-du-Pont mardi matin, en même temps que 12 autres personnes en France, dans le cadre d'une information ouverte pour détention et acquisition de produit illégal et pour publicité et propagande pour un produit susceptible de donner la mort. L'instruction est menée par un juge d'instruction du Val-de-Marne, en région parisienne.

Je n'ai rien à me reprocher- François Galichet

Les gendarmes, qui l'ont interpellé, ont perquisitionné aussi sa maison et ont saisi ses agendas, les mots de passe de ces différents comptes internet. Ils cherchaient aussi du pentobarbital, un puissant barbiturique qui peut servir à mettre fin à ses jours et qui est interdit en France depuis 1996. "Mais ils n'en ont pas trouvé chez moi, car je n'en ai pas" explique, au téléphone, François Galichet. "Je n'ai rien à me reprocher mais cette expérience de la garde à vue m'a un peu secoué. J'ai dormi en cellule, on a été courtois avec moi mais on m'a beaucoup interrogé, parfois de façon pressante."

On m'a traité comme un vulgaire dealer -François Galichet

François Galichet estime que la justice a déployé à son égard et pour l'ensemble de cette opération d'énormes moyens. "Et tout cela au frais du contribuable !" lance-t-il. "Nous sommes des gens de 70 ans et plus, qui voulons juste avoir le droit de mourir dignement. Et là, on nous traite comme de vulgaires dealers qui mettent la santé d'autrui en danger."

Choisir sa mort

François Galichet ne sait pas si l'instruction en cours débouchera sur sa mise en examen ou s'il n'y aura pas de poursuite. "On m'a dit qu'il fallait que le juge prenne connaissance de tous ces procès -verbaux. Mais, si je dois aller devant un tribunal, je plaiderai notre cause. Il faut savoir que, selon un sondage, 96 % de Français veulent avoir le droit de choisir leur mort." conclut l'ancien professeur de philosophie.