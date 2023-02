François Grosdidier, maire de Metz, condamné à 6 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel d'Epinal vient de rendre son jugement.

ⓘ Publicité

Le maire de Metz, président de l'Eurométropôle de Metz et vice-Président de la région Grand-Est vient d'être condamné à six mois de prison avec sursis, et 10.000 euros d'amende, pour prise illégale d'intérêt. Une peine très légèrement inférieure à celle requise le Procureur lors du procès, début janvier. Ce dernier avait requis six mois avec sursis et 20.000 euros d'amende.

Il est reproché à François Grosdider d'avoir utilisé sa réserve parlementaire quand il était député pour financer l'association Valeur Écologie, un groupe de réflexion dont il était le président (lire ci-dessous).

À lire aussi Six mois de prison avec sursis requis à l'encontre du maire de Metz François Grosdidier

Egalement jugée dans ce dossier pour recel de prise illégale d'intérêt, Marie-Louise Kuntz, vice-présidente du conseil départemental de la Moselle, est condamnée à 2 mois de prison avec sursis, 2.000 euros d'amende.

L'association Anticor, partie civile dans ce dossier, a obtenu 1.500 euros.

Plus d'informations à venir