François Hollande accorde une grâce totale à Jacqueline Sauvage, qui va sortir de prison ce mercredi soir

Le président de la République accorde une grâce totale et immédiate à Jacqueline Sauvage, condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de son mari violent, annonce l'Elysée ce mercredi. Sa libération est imminente et devrait intervenir dans la soirée, annonce le parquet de Melun.

Jacqueline Sauvage peut sortir de prison immédiatement, a annoncé ce mercredi la présidence de la République, François Hollande ayant décidé de lui accorder une remise gracieuse du reliquat de sa peine d'emprisonnement. Jacqueline Sauvage avait été condamnée à dix ans d'emprisonnement pour le meurtre de son mari violent. Sa libération est imminente et devrait intervenir dans la soirée, annonce le parquet de Melun.

J'ai décidé d'accorder à Jacqueline Sauvage une remise gracieuse du reliquat de sa peine. Cette grâce met fin immédiatement à sa détention. — François Hollande (@fhollande) December 28, 2016

La place de madame Sauvage n'est plus en prison mais auprès de sa famille" - Le communiqué de l'Elysée

"Le président de la République a estimé que la place de madame Sauvage n'était plus aujourd'hui en prison, mais auprès de sa famille", lit-on dans un communiqué de l'Elysée. "Cette grâce met fin immédiatement à sa détention." Sa fin de peine était fixée au 2 juillet 2018. Une de ses avocates, Maître Nathalie Tomasini, s'est dite "terrassée par la joie et l'émotion. "Je suis tellement heureuse, c'est le résultat d'un an de travail acharné", a-t-elle ajouté, confiant qu'elle était au courant de la décision mais ne pouvait pas s'exprimer car "tenue à un devoir de réserve".

Une grâce accordée après avis du ministre de la Justice

L'Élysée a précisé que le chef de l'État avait accordé sa grâce "après avis du ministre de la Justice", saisi le 9 décembre après le rejet en appel de la demande de libération conditionnelle de Jacqueline Sauvage. Dans une lettre adressée une semaine plus tôt au président, les trois filles de Jacqueline Sauvage se disaient "désespérées" de ne pas avoir leur mère près d'elles, "inquiètes pour son état de santé" et "craignant pour sa vie". Elles disaient aussi ne plus savoir "comment intervenir face à toutes ces interminables procédures qui n'aboutissent pas".

Un symbole des victimes de violences conjugales

Un comité de soutien présidé par la comédienne Éva Darlan avait parallèlement exhorté "solennellement" le président Hollande de la "libérer, en lui accordant la grâce totale et immédiate". Devenue un symbole des victimes de violences conjugales, Jacqueline Sauvage avait obtenu le 31 janvier, après une forte mobilisation, une grâce partielle du président Hollande, notamment de la période de sûreté, lui permettant ainsi de présenter immédiatement une demande de libération conditionnelle. Cette demande avait été rejetée en première instance, puis en appel. La cour d'appel de Paris avait notamment estimé que la réflexion de Jacqueline Sauvage demeurait "pauvre et limitée puisqu'elle pein(ait) encore" à accéder à un "authentique sentiment de culpabilité". Le 2 décembre dernier, ses filles ont déposé une demande de grâce totale auprès de l'Elysée.

En octobre 2014, comme en appel en décembre 2015, Jacqueline Sauvage avait été condamnée à dix ans de réclusion criminelle. Ses trois filles avaient témoigné à charge contre leur père, expliquant avoir été violées et battues, comme l'avait été leur mère. Après le rejet de sa demande de libération conditionnelle, ses avocates avaient indiqué que Jacqueline Sauvage et sa famille renonçaient à se pourvoir en cassation.