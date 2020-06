Les violences à Dijon "sont la responsabilité de l'Etat", selon François Rebsamen

Le maire de Dijon, candidat à sa propre succession aux élections municipales du 28 juin, est l'invité de France Bleu Bourgogne. Il réagit aux violences dans la métropole, et évoque la réponse politique à apporter dans nos quartiers.

François Rebsamen le confirme ce matin, les choses s'apaisent dans les quartiers dijonnais, notamment aux Grésilles, théâtre de nombreux affrontements et de violences inédites ce weekend et jusqu'à la nuit de lundi à mardi.

"Pas de faits notables cette nuit, j'en suis très heureux pour les habitants, profondément traumatisés par ce qu'ils ont vécu pendant quatre jours. La présence policière et de gendarmes bien évidemment est la bienvenue, cela fait un moment que je demandais ces renforts, notamment pour faire face à cette horde de Tchétchènes."

Les Grésilles, échec du mandat Rebsamen ?

Interrogé sur cette violence dans l'un des quartiers bénéficiaires de la politique de la ville, François Rebsamen renvoie la responsabilité aux représentants de l'Etat. "C'est un échec terrible pour la ville, je ne stigmatise pas les quartiers, j'esseie de rassembler les habitants, tous les habitants. Bien sûr qu'il y a une responsabilité politique nationale, la loi doit s'appliquer, il doit y a voir des suites car tout cela est inacceptable."

Sur le plan local, l'élu socialiste est accusé par certains habitants d'avoir abandonné le quartier des Grésilles. Mais là encore, il botte en touche. "N'en rajoutez pas, j'y vais régulièrement sur place voir les habitants, sur le marché le jeudi matin. On montre ce quartier du doigt parce qu'on a mis beaucoup d'argent pour lui permettre d'évoluer, de se moderniser, d'avoir les transports en commun. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais la police doit faire respecter la loi."

Une police inefficace car en nombre insuffisant selon François Rebsamen, qui s'en prend à son principal opposant à Dijon, Emmanuel Bichot, le candidat du parti Agir aux municipales : "il critique, mais il soutenait un gouvernement sous Nicolas Sarkozy qui a supprimé 10.000 postes de policiers. Donc on manque d'effectifs dans la police, et dans la justice. Savez-vous également que la prévention spécialisée a été supprimée par le département de la Côte-d'Or? personne n'en a parlé, or c'est par là que cela commence, la petite délinquance. Cela relève de la politique de l'Etat, je n'ai pas de gêne à le dire. "

Des non-dijonnais présents aux Grésilles ce weekend ?

Toujours d'après le maire de Dijon, les armes lourdes aperçues dans des vidéos tournées dimanche soir aux Grésilles n'appartiennent pas aux jeunes du quartier. Il évoque une présence extérieure. "J'entends dire qu'il y a beaucoup d'armes lourdes, je suis sûr que beaucoup de jeunes n'étaient pas du quartier des Grésilles. Ce ne sont pas les habitants que je connais, et donc je voudrais que l'enquête puisse déterminer d'où ils sont venus. On me dit que nombreux sont ceux qui sont venus de l'extérieur, par un appel sur les réseaux sociaux. Mais s'il y a des armes, c'est à la police d'agir.