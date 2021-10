François Ruffin veut placer le statut des "métiers du lien" au cœur de la campagne présidentielle

François Ruffin présente ce lundi soir au ciné Saint-Leu d'Amiens l'avant-première de son nouveau film_"Debout les femmes."_Un documentaire (1h25) déjà présenté dans toute la France, comme à Marseille, Grenoble ou Abbeville ce dimanche.

Pendant plusieurs mois, avant et pendant la crise sanitaire, le député la France Insoumise de la 1ère circonscription de la Somme est parti à la rencontre de métiers indispensables mais considérés pourtant comme "invisibles", de l'aveu même de François Ruffin, invité de la matinale France Bleu Picardie. Des rencontres à Amiens, Abbeville ou Dieppe auprès des auxiliaires de vie, des femmes de ménage, des aides à domicile, ou accompagnantes d'élèves handicapés.

Un film pour soulager une souffrance "ce que j'ai vu, ce sont des auxiliaires de vie à Amiens et à Abbeville, qui viennent me prendre par la main en me disant vous m'avez soulagé." Il y a une double souffrance : d'avoir du mal à remplir son frigo, à faire le plein, à donner une éducation aux enfants et le sentiment de n'être rien Ce sont elles qui ont tenues la société pendant la crise sanitaire."

Des propositions concrètes au-delà du film

Un film aussi pour lancer plusieurs alertes, notamment le temps de travail morcelé de ces différents métiers, et la faible rémunération : moins de 900 euros par mois en moyenne. Pour François Ruffin, "il était impératif de mettre en lumière ces situations" au-delà de son activité de parlementaire."

En réponse aux difficultés, le député samarien a des solutions avec un temps de travail mieux réparti pour ces métiers aux horaires éclatés "je veux une équipe du matin 7-14h, une équipe de l'après-midi 14h-21h. Cette répartition aurait selon lui un avantage, un salaire à temps plein." Depuis le début de la crise sanitaire, François Ruffin se bat pour mettre en lumière ces professions de l'ombre. Co-rapporteur d'une mission parlementaire sur les métiers du lien entre décembre 2019 et l'automne 2021 avec le député LREM du Rhône Bruno Bonnell, le leader de Picardie Debout a fait des propositions, comme sur les salaires des femmes de ménage.

Quel impact sur les bancs de l'Assemblée Nationale ?

Pourtant, "je sais que mon combat est perdu sur les bancs de l'Assemblée Nationale" regrette François Ruffin face à la majorité présidentielle.

Selon lui, "on ne va pas y arriver avec un député par un député. Il faut aussi que ça pousse par le dehors. On met du temps à monter des propositions de loi qui sont rejetées avec une très grande rapidité par les marcheurs. J'ai eu un espoir pendant la crise sanitaire, finalement on n'a pas obtenu grand chose. Il y a un début de reconnaissance mais il faut que ça se traduise par une sortie de l'invisibilité. Il faut demander le minimum au salaire minimum."

Avec la commission, François Ruffin a obtenu des avancées en matière de statut et de revalorisation salariale. Une hausse de 13% à 15% pour les personnels de services d'aide à la personne ou encore un 13e mois pour les femmes de ménage. Mais "ça ne résout pas tout le problème"

Le statut des métiers du lien, à placer de "manière centrale" dans le programme des candidats pour la présidentielle de 2022

Dans un tel contexte, François Ruffin a la possibilité d'interpeller les candidats à la prochaine présidentielle. Dont Jean-Luc Mélenchon ? Il m'entend déjà régulièrement, il faut que le problème soit porté de manière trans-partisane. J'invité les candidats et les porte-paroles à avoir une réflexion avec une liste de questions. Il faut que ce soit placé de manière plus centrale sur les programmes." De son côté, François Ruffin va continuer son activité de député. Sortie en salles ce mercredi du film "Debout les femmes", diffusion notamment au Ciné Saint-Leu à Amiens.