Françoise Dumas : "S’attaquer à un élu, c’est viser la République"

Le député LaREM Romain Grau, ainsi qu'un conseiller parlementaire du ministre de la Justice et un des voisins du parlementaire, ont été pris à partie ce samedi à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Des manifestants contre le pass sanitaire ont attaqué sa permanence. Le député LREM affirme avoir été frappé au visage. La députée LAREM du Gard Françoise Dumas lui apporte ce dimanche tout son soutien : "S’attaquer à un élu, c’est viser la République.". Sur Twitter, elle ajoute : "_Totalement solidaire avec toi cher collègue, Guilhem et ton voisin. À vous si attentifs et respectueux de tous, je vous apporte mon soutien total, ainsi qu’à Guilhem. Toute mon amitié à vou_s".

"Au nom de l’intérêt général et de tous nos concitoyens, nous ne céderons rien à l’expression de cette violence." Françoise Dumas

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix