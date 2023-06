Frank Supplisson, ex-président de l'agglo de Montargis, jugé en appel pour prise illégale d'intérêts

Frank Supplisson, ancien président de l'Agglomération Montargoise et Rives du Loing et ex-maire-adjoint de la Ville, a été jugé ce 6 juin devant la cour d’appel d’Orléans pour prise illégale d’intérêt. En première instance devant le tribunal de Montargis, l’ancien élu montargois avait été reconnu coupable et condamné à 4.000 euros d’amende et 3 ans d’inéligibilité. Le parquet de Montargis avait fait appel de cette condamnation.

ⓘ Publicité

Au cœur de ce procès, il y a deux affaires. Celle tout d'abord où en tant que président de l’agglo, il avait signé trois contrats de location d’appartements pour des médecins, au nom de la collectivité, avec une société, Le Bon Gîte , dont il est gérant et actionnaire. Dans l'autre volet de ce dossier, il y a les travaux payés par la mairie devant un immeuble et restaurant dont il est propriétaire**.** La Ville avait fait rénover la terrasse du restaurant Du pain sur la planche, pour 7.000 euros. Présent à l'audience, Frank Supplisson a de nouveau reconnu sa culpabilité mais avec toujours le même argumentaire pour sa défense.

"J'ai pas réfléchi- Frank Supplisson

Entre le tribunal de Montargis et la cour d'appel d'Orléans, la version de Frank Supplisson n’aura pas varié d’un iota. Interrogé sur les locations d’appartements litigieuses, il répond "c'est une grosse bêtise" et poursuit "c’est Jean-Pierre, Jean-Pierre Door, l’ancien député maire de Montargis qui m’a dit il faut que tu les loges les internes, il y a tes appartements, j’ai pas réfléchi". Sur la terrasse du restaurant ? "j’étais adjoint aux sports, je ne me suis jamais occupé de travaux prévus par la mairie, je ne savais même pas qu’il ne fallait pas prendre part à un vote de marché de voie publique quand on habite dans la même rue" affirme celui qui a engagé tant et tant de chantiers sur la ville comme celui de la rénovation du port .

Cas d'école de prise illégale d'intérêts

Mais comment alors demande la cour, "quand on est aussi instruit, qu’on a fait l’ENA, qu’on a été conseiller d’un président de la république, (Nicolas Sarkozy en l’occurrence), conseiller d'un certain nombre de cabinets ministériels, comment on ne sait pas que ces deux décisions sont deux cas d’école de prise illégale d’intérêts ? l'ancien élu montargois convient "c'est de la négligence". L'assesseur de la cour, Lionel Da Costa Roma enchaîne "mais il n’y a pas eu de clignotant rouge ?" Frank Supplisson se justifie "j’étais un homme débordé".

Négligent ou crapule?

Les explications de l'ex-homme politique fort de Montargis sont loin de convaincre l’avocat général, Luc Belan. Pour le magistrat, "si ce n’est pas l’affaire du siècle, ce n’est pas non plus un simple excès de vitesse, un vol à l'étalage et sauf à nous prendre pour des imbéciles, tout cela vous a bénéficié indirectement". Si la reconnaissance de la prise illégale d'intérêts n'est pas contestée par l'avocat de Frank Supplisson, Me Camille Radot questionne "est-ce parce qu'il a été négligent ou parce que c'est une crapule?" avant de conclure "il est un serviteur de l'Etat et c'est une infamie d'être ici".

Le parquet a requis 4 à 6 mois de prison avec sursis, 10.000 euros d’amende, le maintien des trois ans d’inéligibilité prononcés en première instance mais pas d’interdiction de gérer à l'encontre de Frank Supplisson. La cour d'appel d'Orléans rendra son arrêt le 12 septembre prochain.