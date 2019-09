DOCUMENT - Frank Supplisson, le président de l'Agglo de Montargis, visé par une nouvelle enquête préliminaire

Montargis, France

C’est une information exclusive France Bleu Orléans : une nouvelle enquête préliminaire contre X pour prise illégale d’intérêts a été ouverte par le parquet de Montargis et elle vise de nouveau Frank Supplisson.

Fin août, France Bleu Orléans vous révélait qu’une première enquête avait été ouverte dans un dossier de location d'appartements. Cette fois, c’est au sujet de l’agrandissement, financé par la Ville de Montargis, d’une terrasse devant un immeuble appartenant au président de l’agglo montargoise que le procureur a saisi la police judiciaire.

Une facture de plus de 7 000 euros

Il y a cinq ans, la Ville de Montargis et d'autres partenaires financiers comme le Département lancent le projet de la démolition et la reconstruction de la maison de retraite Notre Foyer dans le quartier de la Chaussée. Un projet à plus de 12 millions d'euros. Devant le nouveau bâtiment à venir, des places de parking sont supprimées, des massifs de fleurs voient le jour, et à l’angle de la rue Paul Doumer, la terrasse du restaurant du Pain sur la planche est refaite et agrandie.

En mai 2017, une facture d’un plus de 7 000 euros, correspondant à ces travaux,est présentée par la société Eiffage : elle est signée par Benoit Digeon, le maire de Montargis, comme l'atteste le document ci-dessous.

Problème, Franck Supplisson, conseiller municipal de Montargis et président de l’Agglomération Montargoise et Rives du Loing est propriétaire des murs de l’immeuble qui abrite le restaurant. La terrasse a-t-elle été refaite au frais du contribuable, bénéficiant au passage au propriétaire de l'immeuble ? "Non" répond Frank Supplisson qui précise que _"_cette terrasse appartient à l'espace public et a été refait comme tout espace public communal."

Le maire de Montargis, Benoit Digeon reconnait que c'est en toute connaissance de cause qu'il a approuvé et signé le paiement de la facture. "Oui, oui je savais qu'il était propriétaire de l'immeuble, mais bon, il a bien le droit d'avoir des immeubles là où il les a !"

La terrasse a-t-elle été agrandie et embellie ?

D’après des photos avant et après les travaux qu’a pu se procurer France Bleu Orléans, la terrasse a été agrandie et embellie mais là-dessus l’avis des deux élus divergent. Pour Frank Supplisson, "elle n'est pas plus grande qu'avant !". Pour Benoît Digeon, "c'était une terrasse en bois et là, on l'a autorisé à avoir une terrasse un peu plus large, c'est tout".

La terrasse devant le restaurant avant et après les travaux -

Le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial, a confirmé à France Bleu Orléans, l'ouverture d'une enquête préliminaire mercredi dernier sur cette deuxième affaire de suspicion de prise illégale d'intérêts. Il a saisi, de nouveau, la division économique et financière de la direction interrégionale de la police judiciaire d’Orléans.