Frappé à coups de marteau et attaché à un escalier pour un vol de voiture près du métro à Toulouse

Le lundi 12 avril à 17h30, un homme de 43 ans se trouve sur le parking-relais du métro des Argoulets, à l'est de Toulouse. Il s'apprête à regagner son véhicule quand trois hommes, le visage dissimulé et armés d'un marteau et d'un couteau, l'attaquent. L'un d'eux le frappe à coups de marteau dans les jambes.

La victime est attachée avec un collier de serrage Serflex à la rampe d'un escalier. Les trois jeunes assaillants lui volent son téléphone et les clés de sa voiture, un 4x4 Dacia Duster avec lequel ils prennent la fuite.

Le quadragénaire attaqué est vite repéré par des passants, libéré et pris en charge par les secours même si il ne présente pas de graves blessures. Il bénéficiera d'une ITT de deux jours.

Trois garçons de 15, 16 et 18 ans

Après son dépôt de plainte, les enquêteurs identifient rapidement et interpellent les trois auteurs de l'agression grâce à la vidéosurveillance. Il s'agit de trois adolescents : deux mineurs de 15 et 16 ans, et un jeune majeur de 18 ans déjà connu de la police. Placés en garde-à-vue, ils ont été déférés devant un juge (pour enfants concernant les deux mineurs) ce jeudi 22 avril.

Parallèlement, une patrouille de nuit intercepte le véhicule volé mardi soir dans le quartier de la Roseraie. Le conducteur âgé de 18 ans n'a pas le permis. Il désigne aussi la personne qui lui aurait confié la voiture. Les deux jeunes hommes sont placés en garde à vue. Ils seront convoqués par la justice ultérieurement.