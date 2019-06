Frappé au crâne à coups de club de golf : un sancerrois défiguré, son agresseur écroué

Bourges, Cher, Centre-Val de Loire, France

60 jours d'ITT c'est la dernière estimation vendredi soir de l'importance des blessures subies au crâne par un sancerrois de 56 ans. L'homme a été très violemment frappé à coup de clubs de golf par un berruyer de 48 ans.

Les deux hommes s'étaient pourtant quittés vers 2h30 du matin après une soirée passée ensemble avec d'autres amis au domicile de Patrick*, l'agresseur présumé. Bernard*, le quinquagénaire reprend la route et ramène chez eux deux convives un homme et la petite amie de Patrick qui a décidé de rentrer chez elle après cette fête. Le premier convive déposé, la petite amie de Patrick reconduite à son domicile et vu l'heure tardive, propose à Bernard - qui habite Sancerre à une heure de route de là - de ne pas reprendre le volant et de passer la nuit sur place. Ce dernier accepte et c'est là que le drame se noue.

Déchaînement de violence

Un peu plus tard Patrick, qui a décidé de rejoindre sa compagne à l'improviste, aperçoit la voiture de Bernard garée devant chez elle. Il entre alors dans une colère noire, repart, revient armé d'un club de golf et commence par démolir la voiture de celui qu'il prend probablement pour l'amant de sa petite amie. Cette dernière l'aperçoit et descend de son appartement pour tenter de le calmer, sans succès. L'homme la gifle et monte alors dans l'appartement pour s'en prendre à Bernard qui se trouve toujours à l'intérieur. Incapable de se défendre face à la fureur de son agresseur, toujours armé de son club de golf, Bernard subit un déchaînement de violence. Patrick le frappe très violemment à coups de club à plusieurs reprises avant de le laisser, en sang, inanimé sur le sol et de prendre la fuite. Son amie alerte immédiatement les secours qui trouvent Bernard dans un état très grave. L'homme envoyé en urgence absolue à l’hôpital de Tours a du être opéré à plusieurs reprises. Son crâne souffrant de multiples plaies et fractures. Plongé dans un coma artificiel, il aurait repris connaissance et serait hors de danger ce vendredi soir mais n'a pas pu être entendu pas les enquêteurs du fait de la gravité de ses blessures.

Le suspect poursuivi pour tentative d'homicide

Son agresseur lui a rapidement été interpellé. Il avait tenté de se débarrasser du club de golf qui a pu être retrouvé dans une haie. Patrick a d'abord tenté de nier les faits, avant de les reconnaître. Mis en examen pour tentative d'homicide, il a été placé en détention provisoire.