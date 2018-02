Argentan, France

La maman de Thomas* est encore sous le choc. Au lendemain de l'agression de son fils, un adolescent de 15 ans qui jouait à lancer des boules de neige avec un copain. Il était 13h mercredi 7 février 2018 près de l'hôtel de ville d'Argentan. Une boule a par erreur touché la roue d'une voiture. Le conducteur est sorti en courant, et est allé mettre son poing dans la figure du jeune garçon. Bilan : trois fractures, à la mâchoire et à la pommette. L'adolescent s'est vu prescrire 6 semaines d'ITT.

Rendez vous avec le chirurgien maxillo facial

La maman n'a pas fermé l’œil de la nuit, obligée d'aller réveiller son fils toutes les heures pour s'assurer que tout allait bien. Dès le lendemain, elle est allée porter plainte au commissariat. "Heureusement mon employeur est compréhensif, il m'a donné ma journée pour toutes les formalités que j'avais à faire" glisse-t-elle. Son fils lui se repose avant de retourner à l'école, et mardi direction Caen pour un rendez-vous au CHU avec le chirurgien maxillo facial...

Ecoeurée par cette violence gratuite

Les parents de Thomas ont du mal à comprendre. "Même si c'est une belle voiture, le conducteur prend contact avec nous et on assume les dommages causés par nos enfants. Mais cette violence gratuite, ce n'est pas possible !". Ils ne comptent pas en rester là. Des proches ont lancé des appels à témoin sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver le fautif. Et l'enquête de la police est en cours.

*prénom d'emprunt