Frappée par son compagnon, elle demande à l'audience qu'il ne soit pas incarcéré, elle veut se marier !

Le 26 septembre dernier, alertés par des cris, plusieurs voisins tentent de s'interposer dans un conflit conjugal. La police intervient aussi, un homme de 55 ans a frappé sa compagne de 51 ans , un coup de couteau au bras et plusieurs coups de poing au visage. Des blessures évaluées à 8 jours d'ITT par la justice.

L'homme était fortement alcoolisé au moment des faits avec un taux de 0,97 milligramme d’alcool par litre d’air expiré lors de son interpellation. Au cours de sa garde à vue, il affirmait n’avoir aucun souvenir des faits et expliquait avoir bu plusieurs bières.

Jugé en comparution immédiate ce jeudi, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné cet homme à 2 ans d’emprisonnement dont 10 mois assortis d’un sursis probatoire avec obligations de se soigner, de travailler et d’effectuer un stage de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales. Il avait déjà été condamné à 14 reprises entre 1988 et 2019, notamment pour des faits de vols et de violences.

À l'audience, la victime a exigé du tribunal, de manière agressive, que son compagnon ne soit pas envoyé en prison, affirmant vouloir se marier avec lui.