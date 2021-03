Fraude à l'aide médicale d'État à la CPAM de Grenoble : 197 ressortissants algériens suspectés

L'aide médicale d'état (AME) est un dispositif au profit des "sans-papiers" qui sont sur le sol français depuis plus de trois mois. Trois prévenus ont comparu pour complicité d'escroquerie au dépens de la CPAM de l'Isère qui estime son préjudice à 1,011 million d'Euros entre 2014 et 2019. Les trois prévenus sont un médecin et deux militants d'associations de soutien aux réfugiés, âgés de 61 à 82 ans.

Leurs avocats ont obtenu l'ouverture d'une instruction judiciaire contre l'avis du parquet

Le parquet leur reproche d'avoir agit au bénéfice de 197 ressortissants algériens de la région orientale d'Annaba et Constantine qui ont bénéficié de cette aide à laquelle ils n'avaient pas droit. Parmi les fraudeurs présumés, il y a un député du FLN qui selon la CPAM a bénéficié de plusieurs milliers de soins, un notaire qui possède un appartement à Paris, des médecins, des architectes, etc.

Un juge d'instruction sera donc nommé prochainement pour reprendre ce dossier de 1.600 pages et l'affaire reviendra devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'issue de l'instruction.

"Un supplément d'information pour ne jamais juger le dossier" c'est ce que craignait le procureur Olivier Nagabo qui aurait voulu que les trois prévenus soit jugés mardi soir. Mais leurs avocats ont obtenu un supplément d'enquête, notamment Me Sophie Simmler qui défend le docteur Suleiman Dahshan. S'ils ont été repérés par la sécu, c'est parce qu'ils étaient tous domiciliés aux mêmes deux adresses à Grenoble et Échirolles. Me Mohamed Ahdjila, avocat algérien du barreau de Grenoble veut innocenter son client, militant des droits de l'homme et voir condamner ceux qui ont fraudé.