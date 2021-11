Fraude à l'école d'avocats de Lille : la justice va trancher

C'est une information France Bleu Nord dans l'affaire de la fraude à l'examen final de l'école d'avocats IXAD (Formation des avocats du Nord-Ouest), la justice va trancher. La cour d'appel de Douai a programmé une audience en référé le 13 décembre, après le recours entamé par plusieurs élèves avocats accusés de fraude début septembre lors de l'examen qui s'était tenu à distance en raison du Covid. 13 des 108 candidats avaient été sanctionnés par la commission de discipline le 4 octobre pour avoir rendu des "copies similaires". Des sanctions allant du blâme à l'exclusion temporaire. Certains élèves ne peuvent plus devenir avocat avant au moins un an.

Les fraudeurs se rebellent

Les 13 fraudeurs reconnaissent presque tous la faute. Oui, ils ont discuté pendant l'examen, oui certains étaient ensemble et ont rendu le dossier depuis le même réseau Wi-Fi. Mais ils ne digèrent pas la sanction "c'était mon rêve d'être avocate, je ne savais faire que ça et on me prend mon rêve" explique un candidat "on nous a demandé d'acquiescer à la sanction mais c'est impossible". Ils réclament une annulation des examens ou au moins le droit d'avoir un rattrapage.

Pour l'avocat d'un élève "certes ils ont fraudé, mais il ne sont pas les seuls", un autre conseil avance "le chiffre de 90% de tricheurs" et s'appuie sur des preuves : des captures d'écrans de plusieurs groupes de discussions sur les réseaux sociaux dont France Bleu Nord a eu connaissance.

"C'est de la délation !"

Les captures d'écran ont été transmises à la justice selon nos informations et dans l'un des groupes, on peut lire une discussion datée du 1er septembre à 9h, c'est à dire en plein examen, dans lequel plusieurs candidats non sanctionnés échangent. Ils se donnent des conseils et élaborent une stratégie juridique pour passer l'examen qui dure 5h.

Capture d'écran d'une discussion entre plusieurs candidats

Parmi les élèves qui échangent sur le groupe de discussion pendant l'examen, la major de la promotion. Une future avocate qui a été désignée plus tard... pour être l'une des membres (en tant que représentante des élèves) de la commission de discipline !

"C'est de la délation, de la délation pour se protéger" déplore le président de l'IXAD Frédéric Baube "c'est du mépris, voilà ce que m'inspire un tel comportement de la part de gens qui se prétendent futurs avocats". Frédéric Baube affiche une colère froide "salir l'honneur de la major de promo, quelle tristesse, je persiste à dire qu'elle n'a pas triché et que nous avons vérifié toutes les copies".

Avocat et futurs avocats à Douai

La cour d'appel de Douai devra donc devoir trancher et caractériser la fraude. Pour le président de l'IXAD "jamais on a imaginé un instant que les candidats allaient se murer pendant 5 heures, on se doutait qu'ils allaient discuter entre eux à distance comme on discute avec des confrères dans la salle des pas perdus, mais je le répète les sanctions sont tombées parce qu'ils ont rendu la même copie". Un avocat d'un futur avocat répond : "ça n'a pas de sens, il n'y a pas de degrés de fraude, il y a fraude ou pas".