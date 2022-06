L'entreprise espagnole de travail temporaire Terra Fecundis est condamnée ce vendredi à verser plus de 80 millions d'euros à l'Urssaf pour fraude. Terra Fecudis a fait travailler plus de 26.000 ouvriers agricoles dans des exploitations françaises sans payer ses charges en France.

Fraude aux organismes sociaux : l'entreprise Terra Fecundis condamnée à verser plus de 80 millions à l'Urssaf

L'entreprise de travail temporaire Terra Fecundis est de nouveau épinglée par la justice française . Le tribunal de Marseille, appelé à se prononcer sur des intérêts civils, condamne la société espagnole à verser plus de 80 millions d'euros à l'Urssaf en "réparation du préjudice financier" provoqué par le non-paiement des cotisations et contributions sociales à cet organisme chargé de les collecter auprès des entreprises françaises.

L'entreprise ne payait pas ses charges en France

Pendant quatre ans, de 2012 à 2015, Terra Fecundis a envoyé plus de 26.000 ouvriers, originaires d'Amérique du Sud, d'Équateur pour la plupart, dans des exploitations agricoles françaises, dans le Gard, les Bouches-du-Rhône ou la Drôme. Les employés étaient payés au salaire minimum français mais l'entreprise espagnole payaient ses charges sociales en Espagne où elles sont jusqu'à 40% moins élevées, rendant cette main-d'oeuvre vulnérable moins chère pour les agriculteurs français. Avec ce système, Terra Fecundis détournait la procédure européenne du détachement qui permet aux entreprises de faire travailler du personnel à l'étranger, mais uniquement pour des missions limitées dans le temps.

Terra Fecundis déjà condamnée pour des conditions de travail indignes

Lors d'un précédent procès devant le tribunal correctionnel en 2021, Terra Fecundis avait déjà été condamnée à 500.000 euros d'amende. Quatre ans de prison avec sursis et 100.000 euros d'amende avait également été prononcés contre les trois dirigeants espagnols.

Le procès avait mis en lumière les conditions de travail harassantes de ces travailleurs précaires peu enclins à se défendre. "C'est Germinal dans les exploitations agricoles avec Terra Fecundis, la Bête humaine est devenue une entreprise de travail temporaire", avait tancé le parquet en évoquant des romans d'Emile Zola sur les ouvriers du XIXe siècle.

Dans un autre procès à Nîmes en 2022, la société espagnole était poursuivie, ainsi qu'une dizaine de patrons d'exploitations en Camargue, pour avoir employé des travailleurs agricoles dans des conditions indignes entre 2017 et 2019. Terra Fecundis avait été condamnée à 375.000 euros d'amende et une interdiction définitive d’exercer une activité de travail temporaire en France. Cinq exploitants agricoles du Gard et deux des Bouches-du-Rhône étaient également condamnés.