Fraude aux primes Covid : dix chefs d'entreprises du bâtiment interpellés dans l'Ouest de la France

Dix chefs d'entreprises français basés en Mayenne, en Ille-et-Vilaine, dans l'Oise et le Val-d'Oise sont mis en cause.

La justice française a mis en examen onze hommes. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à un vaste réseau international de blanchiment d'argent en détournant des primes au chômage partiel perçues pendant la pandémie de Covid-19. Le montant de la fraude est estimé à 12 millions d'euros d'après le parquet de Rennes (Ille-et-Vilaine), après une enquête menée depuis octobre 2020 par la justice. Une affaire révélée par nos confrères de Ouest-France.

Dix dirigeants d'entreprises du bâtiment mis en cause

L'animateur de ce réseau, un homme domicilié dans l'Orne âgé de 41 ans, né en Turquie et inconnu de la police a été arrêté le 9 juin 2022, mis en examen et placé en détention provisoire. Dans la foulée, une opération de police judiciaire a été déclenchée en Mayenne, en Ille-et-Vilaine, dans le Val d’Oise et dans l’Oise. 91 gendarmes du groupement de l'Orne, des quatre départements concernés et de la section de recherche de Caen (Calvados) ont mené cette opération à l'aide de sept équipes cynophiles spécialisées dans la recherche de billets.

Fausses factures et comptes bancaires à l'étranger

Dix dirigeants d'entreprises du bâtiment ont ainsi été interpellés en Mayenne, en Ille-et-Vilaine, dans le Val d’Oise et dans l’Oise, pour travail dissimulé et blanchiment en bande organisée et, pour certains, pour abus de biens sociaux. L'enquête a mis au jour un vaste réseau de blanchiment organisé : ces sociétés du bâtiment viraient des sommes parfois par centaines de milliers d’euros, vers des sociétés coquilles vides, également françaises, sans contrepartie apparente et grâce à des fausses factures. Ces sommes étaient ensuite redirigées par les « sociétés taxi » vers des comptes bancaires en Turquie ou en Chine. L'argent était à nouveau injecté dans des sociétés d’achats de véhicules ou des bijouteries. L'objectif de ce montage financier complexe était de récupérer des espèces.

Le montant dispersé par les diverses sociétés s’élève à 4.427.000 euros, auquel s’ajoute la somme de 840.955 euros d’escroquerie à l’activité partielle. Le montant du blanchiment est estimé à 12 millions d’euros. Les saisies sur le patrimoine des personnes impliquées s’élèvent à ce stade à 2.127.000 d'euros, détaille le procureur de la République de Rennes.