Fraude, blanchiment, travail au noir : un transporteur de Lunel au cœur d'une enquête

Une société de transport de Lunel (Hérault) au cœur d'une enquête pour travail dissimulé, abus de biens sociaux, fraude et blanchiment en bande organisée. Suite aux investigations, près de 700.000 euros ont été saisis. Six personnes sont mises en examen dont une a été incarcérée.

La société lunellioise de transport s'est retrouvé dans le collimateur fin 2019, début 2020, en raison d'une gestion anomale de son parc automobile, notamment un détournement de véhicules de location, et par la "dissimulation manifeste de certains salariés" selon Fabrice Belargent, le procureur de la République de Montpellier

Une partie du patrimoine transférée à Dubaï

L'enquête confiée aux gendarmes a permis de mettre rapidement en évidence l'existence d'un ''écosystème de sociétés lunelloises" au centre duquel se trouvaient les membres d'une même famille "susceptibles de se livrer de manière organisée à de multiples opérations frauduleuses".

Le gérant de fait de plusieurs de ces sociétés s'apprêtait à quitter la France pour les Emirats arabes unis après avoir transféré une partie de son patrimoine à Dubaï.

Des investigations plus poussées ont révélé des éléments susceptibles de caractériser de nombreuses infractions :

Travail dissimulé : des employés non déclarés ou partiellement déclarés, une quarantaine certains mois, disparaissaient des déclarations initiales

Fraudes fiscales ou sociales : non versement des charges patronales et salariales, fraude à la TVA

Opérations d'abus de biens sociaux et de blanchiment : la société rémunérait des salariés ne semblant pas avoir d'activité réelle ou versait un salaire très élevé à de vrais employés qui transféraient la totalité ou une partie des sommes à l'étranger. Ces derniers se faisaient délivrer en échange de fausses feuilles de paye afin de percevoir en contrepartie des indemnités chômage.

Une maison à près de 600.000 euros saisie

En mars, 160.000 euros sont saisis sur le compte de la société dans un dossier portant sur des faits d' abus de confiance dans le cadre du détournement des véhicules loués. Dans la même période, le dirigeant de la société est contrôlé dans un TGV alors qu'il transportait un sac contenant 152.000 euros. Cette somme a également été saisie parce que non-déclarées. Cette semaine, 70.000 euros ont été saisis sur les différents comptes de la société, ainsi qu'une maison d'une valeur de 580.000 euros et un véhicule. Soit une saisie totale de 671.554 euros au titre des avoirs criminels.

Le suspect numéro 1 en détention provisoire

Ce lundi 15 juin, onze personnes ont été interpellées. Cinq ont été mis en examen pour travail dissimulé en bande organisée, abus de biens sociaux, recel et blanchiment, et placés sous contrôle judiciaire. Une sixième personne, le principal suspect, a été placé en détention provisoire. L'enquête gendarmes du groupement de l'Hérault et du GIR (Groupe d'intervention régional) se poursuit "pour identifier les différents employés impliqués dans la société et constater les différentes opérations frauduleuses réalisées".