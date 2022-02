Fraude fiscale et sociale, quels secteurs ciblés en Corse ?

Les secteurs du BTP est de l'agriculture sont les plus concernés avec notamment les fraudes à la PAC (politique agricole commune Européenne). Au total sur les 44 contrôles effectués, 19 sont arrivés devant la justice avec des sommes saisies parfois conséquentes allant jusqu'à près de 400 000 euros.

Un ciblage affiné

Pour le parquet de Bastia, les contrôles sont moindres, si l'on compare au 121 effectués en 2019 (la crise sanitaire est à prendre en compte), mais plus ciblés, ce qui donne de meilleurs résultats. Stéphanie Pradel, procureure adjointe au parquet de Bastia : « Il y a eu un travail d'affinage qui a été réalisé tout au long de cette année 2021. Les services ont très bien travaillé en partenariat et donc on a affiné ce ciblage, ce qui fait qu’on a des contrôles qui sont peut-être moins nombreux mais qui sont d'avantages positifs et donc en fait on a peu de pertes sur les contrôles. Il faut savoir que c'est quelque chose de compliqué de cibler un entrepreneur ou quelqu'un qui est susceptible de frauder, qu’il a du travail en amont, du travail notamment de renseignements parfois, et que ce n'est pas une simple lecture d'un bilan comptable qui va vous permettre de dire que la personne fraude. On a amélioré ce travail c'est une certitude, c'est toujours perfectible, mais on va continuer en ce sens. Classiquement l'hôtellerie restauration, les ouvriers agricoles, le BTP sont les axes d'investigation du CODAF. »

BTP et agriculture dans le viseur

Travail dissimulé ou encore fraude agricole sont dans le viseur des autorités, qui veulent également mettre l'accent sur les atteintes à l'environnement. François Ravier, le Préfet de la Haute-Corse : « 11.7 Millions contre 9 en 2019, c’est un élément intéressant, on voit que le travail en commun, notamment de tous les services de l'État, paye. Les fraudes fiscales et sociales, ce n’est pas le seul élément, il y a bien sûr la fraude aux aides de la PAC et puis la lutte contre le travail dissimulé avec son cortège de choses méprisables comme le logement dans des conditions inhumaines, et cetera. L’objectif en 2022 est de continuer à lutter contre le travail dissimulé sous toutes ses formes. On sait qu'il y a un certain nombre de difficultés aussi pour trouver de la main d'œuvre, mais cette tension ne peut pas être, en aucun cas, un prétexte pour détourner la loi. Il y a un nouvel axe dans le cadre du CODAF, _la lutte contre un certain nombre d'atteintes à l'environnement, premier dossier en 2021_. Il n’y a aucun doute qu’on continuera aussi dans cette voie-là au cours de l'année 2020. »