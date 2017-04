Fraude fiscale : l'ancien secrétaire d'État Thomas Thévenoud devant la justice

Thomas Thévenoud est convoqué à partir de ce mercredi 19 avril devant le tribunal correctionnel de Paris pour fraude fiscale. L'ancien secrétaire d’État a omis de déclarer ses revenus en 2012 et l'a fait en retard pendant plusieurs années.

Neuf jours et puis s’en va. Neuf jours seulement après sa nomination comme secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger, Thomas Thévenoud avait dû démissionner, le 4 septembre 2014.

Fraude fiscale et multiples retards

Son procès s’ouvre ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Paris. L'éphémère secrétaire d'Etat est convoqué pour fraude fiscale, en compagnie de sa femme.

La justice reproche au couple de ne pas avoir déclaré ses revenus en 2012 et d'avoir, sur quatre années (2009, 2010, 2011 et 2013), rempli sa déclaration en retard malgré plusieurs relances et mises en demeure de l'administration fiscale. Le parquet de Paris avait ouvert en juin 2015 une enquête à la suite d'une plainte de la commission des infractions fiscales de Bercy, seule instance habilitée à déclencher des poursuites pénales en matière fiscale.

La défense de Thomas Thévenoud

Au cours de cette enquête, le député a assuré "n'avoir jamais dissimulé ses revenus". Il a néanmoins "reconnu le caractère très critiquable de son comportement, faisant fait valoir qu'il l'avait totalement corrigé depuis septembre 2014".

"Tous les matins quand je me regarde dans la glace je me dis : 'à 40 ans tu étais au gouvernement, tu pouvais faire plein de choses'. Je mesure le gâchis." — Thomas Thévenoud

Le député de Saône-et-Loire estime toutefois qu'il avait "le droit à une deuxième chance".

Phobie administrative

L'affaire, qui faisait écho au scandale sur le compte caché du ministre du Budget Jérôme Cahuzac, avait été suivie d'une autre polémique. Quelques jours après sa démission du gouvernement, Le Canard Enchaîné avait révélé des impayés de loyer de Thomas Thévenoud dans son appartement parisien. Le parlementaire avait dit à l'hebdomadaire souffrir de "phobie administrative", expression qui lui avait valu de nombreuses railleries.

La phobie administrative de Thomas Thévenoud en six points © Radio France - Denis Souilla

