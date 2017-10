Fraude organisée dans le BTP en Meurthe-et-Moselle : au moins 700.000 euros de préjudice pour l'Urssaf

Un homme a été placé en garde à vue à Nancy, soupçonné d'être à l'origine d'une vaste fraude dans le secteur du bâtiment.

C'est une fraude d'une rare ampleur qui a été détectée en Meurthe-et-Moselle. Un habitant de Tomblaine est soupçonné d'avoir escroqué plus de 700.000 euros à l'Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) via un système de travail illégal.

Les enquêteurs de la division d'atteintes aux biens de Nancy soupçonnent ce trentenaire d'avoir créé plusieurs sociétés éphémères dans le secteur du BTP et embauché des dizaines de salariés sans les déclarer. Pour être sûr d'être contacté par de grands groupes, il traitait avec une société qui, elle, avait tous ses papiers en règle. Une entreprise "coquille" qui lui permettait d'avoir pignon sur rue. Les enquêteurs ont mis au jour un chantier à Lunéville avec plus de 250 travailleurs embauchés sur un an. Il pourrait y en avoir d'autres. Préjudice estimé pour l'heure : 710.000 euros.

jL'homme a été remis en liberté car le parquet veut continuer l'enquête. 91.000 euros ont été gelés sur les comptes bancaires des sociétés impliquées.