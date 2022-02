Plainte du Département de la Lozère après des tentatives de hameçonnage

Le Département de la Lozère dépose plainte pour escroquerie via messagerie électronique.

Personne n'est à l'abri de tentatives d'escroqueries sur Internet, ni les particuliers, ni les entreprises, ni les collectivités territoriales. Le département de la Lozère aurait pu en faire les frais. Après de multiples tentatives de hameçonnage (septembre et décembre 2021, février 2022) envers les élus et les agents du Conseil départemental, l'institution porte plainte ce jeudi pour escroquerie via messagerie électronique, auprès de la gendarmerie de la Lozère.

Ces tentatives de hameçonnage reposent sur l'envoi d'un e-mail avec la promesse de tarifs avantageux négociés par le service conseil et santé du Conseil départemental. Le mail renvoie le destinataire vers un site commercial pour réaliser un devis. D'ailleurs, le Département ne dispose même pas d'un service santé et conseil !